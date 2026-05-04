Hantavirus | cos' è sintomi e contagio

Negli ultimi giorni si è diffusa preoccupazione per un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave da crociera. L'infezione è stata identificata tra i passeggeri e l'equipaggio, portando le autorità a intervenire. L'Hantavirus è un virus trasmesso principalmente attraverso il contatto con roditori o le loro deiezioni, e può causare sintomi respiratori e febbre. La situazione ha portato a misure di isolamento e monitoraggio dei soggetti coinvolti.

Sono giorni di preoccupazione per il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Ad oggi si contano tre decessi causati dal patogeno e ci sarebbero altri cinque passeggeri che presentano sintomi simili e si trovano sotto stretta osservazione del personale medico. Ma cos'è l'Hantavirus, e in che modo si trasmette? Si tratta di un virus a RNA composto da un singolo filamento negativo. Il suo nome deriva dal fiume Hantan, che scorre in Corea del Sud. Fu infatti in quella zona che il patogeno venne isolato alla fine degli anni '70 da Ho-Wang Lee. Purtroppo l'essere umano è uno dei bersagli di questo virus, che può spesso evolvere in conseguenze molto serie se non letali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Hantavirus: The Deadly Virus in Rodent Droppings #publichealth #science #virus

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