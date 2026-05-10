Mi hanno copiato il disegno il caso dell’illustratrice italiana che fa causa a Ikea e la vince

Un’illustratrice italiana ha intentato causa contro una nota catena di mobili, accusandola di aver copiato un suo disegno. La causa si è conclusa con una vittoria per l’artista, che ha dimostrato la violazione dei diritti sulla propria creazione. La vicenda ha attirato l’attenzione su come grandi aziende possano usare senza autorizzazione opere di singoli artisti.

Il colosso svedese dei mobili contro la creatività di una singola artista bolognese. Sulla carta, una sfida persa in partenza. E invece, Cristina Cati ha dimostrato che i diritti d’autore vanno sempre difesi. L’illustratrice ha infatti vinto la sua battaglia legale contro Ikea, dopo che questa ha utilizzato e modificato senza alcun permesso la sua opera « Tortellino » all’interno dello store di Bologna-Casalecchio di Reno. Una sentenza ormai passata in giudicato che riconosce la violazione dei diritti patrimoniali e morali dell’artista. Il “furto” scoperto da una follower. Tutto è iniziato per caso, grazie alla segnalazione di una follower che, aggirandosi tra i reparti del negozio, si era imbattuta nel lavoro di Cati convinta si trattasse di una collaborazione.🔗 Leggi su Open.online

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