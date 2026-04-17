Gli studenti del Marconi di Dalmine premiati in Regione Il progetto | un software che sensibilizza sulla donazione di organi

Gli studenti di una scuola di Dalmine sono stati premiati in Regione per un progetto. Hanno realizzato un software che educa sulla donazione di organi. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessore regionale al Welfare. Numerose scuole lombarde hanno ricevuto riconoscimenti nello stesso evento. Il progetto degli studenti mira a sensibilizzare sui temi della donazione e delle trasfusioni.

Scuole lombarde premiate dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di organi e tessuti, che si è svolto venerdì 17 aprile a Palazzo Lombardia nell’ambito della Giornata nazionale per la donazione che si celebra domenica 19 aprile. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato l’Istituto Tecnico Industriale Marconi di Dalmine con il progetto ‘Dona un soffio di vita’, un software per un totem interattivo pensato per informare e sensibilizzare i cittadini. Secondo classificato l’Istituto di Istruzione Superiore Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (Brescia) con ‘Donare: un filo che può salvare’, un’installazione artistica simbolica.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate “Il Regalo”: uno spettacolo teatrale per gli studenti dedicato alla donazione degli organiBRINDISI - Nell'ambito della attività di sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi, la Asl Brindisi, in collaborazione con... Un libro sulla strage di Vergarolla. Premiati gli studenti del Manzoni“Il grido della spiaggia, il dolore di un padre“ è un e-book sulla vicenda del dottor Geppino Micheletti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Le Due Torri un incontro per 260 studenti per contrastare il bullismo; Le parole fanno più male delle botte: 260 studenti a Le Due Torri, contro il bullismo; Le parole fanno più male delle botte | 260 studenti a Le Due Torri contro il bullismo. Gli studenti del Marconi di Dalmine premiati in Regione. Il progetto: un software che sensibilizza sulla donazione di organiScuole lombarde premiate dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di organi e tessuti, che si è svolto venerdì 17 aprile ... bergamonews.it La Giusta Causa sbarca a Ponte a Egola: studenti del Marconi raccontano la ResistenzaMartedì 28 aprile alle 17:00 al BiblioCiaf di Ponte a Egola va in scena La Giusta Causa: talk, podcast, video e performance dal vivo ... gonews.it L'iniziativa ha coinvolto l'istituto tecnico industriale Marconi di Dalmine e studenti delle scuole medie di Treviolo e Bergamo - facebook.com facebook