Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale Ercole Olivario 2026
Due oli provenienti dal territorio del Chietino sono stati riconosciuti al concorso nazionale “Ercole Olivario” 2026. La finale del concorso si è svolta di recente, coinvolgendo diverse aziende del settore olivicolo italiano. La competizione ha premiato le eccellenze dell'olio extravergine di oliva, assegnando riconoscimenti ai produttori che si sono distinti per qualità e tradizione. La premiazione si è tenuta in una sede dedicata alla manifestazione.
Si è svolta la finale nazionale del prestigioso concorso “Ercole Olivario”, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze del settore. Due i premi conquistati dall’Abruzzo, entrambi di aziende del Chietino. Nello specifico l’etichetta abruzzese premiata per la categoria extravergine fruttato.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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