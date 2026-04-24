Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale Ercole Olivario 2026

Da chietitoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due oli provenienti dal territorio del Chietino sono stati riconosciuti al concorso nazionale “Ercole Olivario” 2026. La finale del concorso si è svolta di recente, coinvolgendo diverse aziende del settore olivicolo italiano. La competizione ha premiato le eccellenze dell'olio extravergine di oliva, assegnando riconoscimenti ai produttori che si sono distinti per qualità e tradizione. La premiazione si è tenuta in una sede dedicata alla manifestazione.

Si è svolta la finale nazionale del prestigioso concorso “Ercole Olivario”, che anche quest’anno ha premiato le eccellenze del settore. Due i premi conquistati dall’Abruzzo, entrambi di aziende del Chietino. Nello specifico l’etichetta abruzzese premiata per la categoria extravergine fruttato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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