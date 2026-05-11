Durante la cerimonia dei BAFTA TV Awards 2026 alla Royal Festival Hall di Londra, un attore ha ricevuto il premio come miglior protagonista. Tuttavia, l’emozione più forte si è manifestata quando l’attore ha mostrato entusiasmo per l’amica e collega, Christina Tremarco. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande coinvolgimento, tra celebrazioni e riconoscimenti per le produzioni televisive più apprezzate dell’anno.

L a notte dei BAFTA TV Awards 2026 alla Royal Festival Hall di Londra ha regalato un momento di rara intensità emotiva legato a una delle produzioni più amate dell’anno. Stephen Graham, 52 anni, è stato ripreso dalle telecamere mentre si asciugava le lacrime durante il discorso di accettazione di Christine Tremarco, premiata come Miglior attrice non protagonista per la serie Netflix Adolescence. Il legame tra i due va ben oltre il set: Graham, che è ideatore e protagonista della serie insieme alla moglie Hannah Walters, ha fortemente voluto la Tremarco nel cast. La vittoria dell’attrice è arrivata a sorpresa, superando la favorita Erin Doherty, già vincitrice di Golden Globe ed Emmy.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha vinto il premio come miglior attore protagonista, ma l'emozione più grande è stata per l'amica e collega Chrtisine Tremarco

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