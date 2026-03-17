Kpop Demon Hunters ha vinto due premi Oscar come Miglior film d' animazione e Miglior canzone originale Il video di Amicait

Kpop Demon Hunters ha vinto due premi Oscar alla 98esima edizione: come Miglior Film d’Animazione e per la Miglior Canzone Originale con il brano Golden. La pellicola era tra i candidati in entrambe le categorie e ha ottenuto le statuette durante la cerimonia. Il video di Amica.it ha riportato la notizia.

(askanews) – Kpop Demon Hunters continua a fare incetta di premi: alla 98esima edizione degli Oscar ha vinto come Miglior Film d’Animazione e Miglior Canzone Originale con Golden, conquistando entrambe le statuette per le quali era candidato. In occasione dell’evento, inoltre, Audrey Nuna e Rei Ami, le voci delle protagoniste, le Huntrx, sono salite sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per una speciale esibizione. Un trionfo per il film d’animazione Netflix, già diventato il titolo più visto nella storia della piattaforma, vincitore già di due Golden Globes nelle categorie Best Motion Picture – Animated e Best Original Song, premi ottenuti anche ai Critics Choice Awards. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kpop Demon Hunters ha vinto due premi Oscar come Miglior film d'animazione e Miglior canzone originale. Il video di Amica.it

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'K-Pop Demon Hunters' wins Oscars for best animated feature and best original song

Tutto quello che riguarda Kpop Demon Hunters

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