Sean Penn ha ottenuto il suo terzo Oscar come miglior attore protagonista per il film “Una battaglia dopo l’altra”, ma non ha partecipato alla cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles. Invece, si trovava in Ucraina, dove si trova attualmente. La premiazione si è svolta senza di lui, e il suo nome è stato annunciato durante la serata.

Sean Penn ha vinto l’Oscar – il terzo – come migliore attore protagonista per Una battaglia dopo l’altra, ma era il grande assente al Dolby Theatre di Los Angeles durante la cerimonia di consegna delle statuette. San Penn assente agli Oscar: è in Ucraina. L’ attore 65enne ha scelto di non presentarsi agli Oscar e ha demandato al collega Kieran Culkin il compito di ritirare la statuetta: «Sean Penn non ha potuto essere qui, o forse non ha voluto, quindi ritirerò il premio a suo nome», ha scherzato l’attore sul palco. Ma cosa è successo veramente? Stando a quanto riportato dal New York Post, l’attore, vincitore del premio per il suo ruolo di Steven J. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sean Penn ha vinto l’Oscar (il terzo) come migliore attore protagonista per "Una battaglia dopo l’altra". Ma non lo ritira: «È in Ucraina»

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