Covid Corte appello Torino conferma nesso causalità tra vaccino e danni neurologici

La Corte d’Appello di Torino ha stabilito che il vaccino anti Covid è collegato alla comparsa di mielite trasversa, una grave malattia che interessa il sistema nervoso. La decisione conferma la relazione di causa-effetto tra la somministrazione del vaccino e i danni neurologici riscontrati. La sentenza si basa su elementi di fatto che collegano direttamente il vaccino a questa condizione medica.

(Adnkronos) – La Corte d’Appello di Torino ha confermato che esiste nesso di causa fra il vaccino anti Covid e la mielite trasversa, grave patologia che colpisce il sistema nervoso. La sentenza fa riferimento alla vicenda di una tabaccaia albese, oggi 57enne, a cui il tribunale di Asti nell’ottobre del 2025 in primo grado aveva. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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