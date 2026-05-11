Covid Corte appello Torino conferma | nesso di causalità tra vaccino e danni neurologici

La Corte d'appello di Torino ha confermato il nesso di causalità tra il vaccino contro il Covid e i danni neurologici in un caso giudiziario. In primo grado, il tribunale di Asti aveva stabilito che una donna aveva subito mielite trasversa dopo aver ricevuto due dosi di vaccino. La decisione della corte torinese ha confermato questa valutazione, ritenendo che ci fosse una connessione tra le inoculazioni e le problematiche neurologiche della donna.

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