Covid Corte appello Torino conferma | nesso di causalità tra vaccino e danni neurologici
La Corte d'appello di Torino ha confermato il nesso di causalità tra il vaccino contro il Covid e i danni neurologici in un caso giudiziario. In primo grado, il tribunale di Asti aveva stabilito che una donna aveva subito mielite trasversa dopo aver ricevuto due dosi di vaccino. La decisione della corte torinese ha confermato questa valutazione, ritenendo che ci fosse una connessione tra le inoculazioni e le problematiche neurologiche della donna.
La Corte d’Appello di Torino ha confermato che esiste nesso di causa fra il vaccino anti Covid e la mielite trasversa, grave patologia che colpisce il sistema nervoso Contro la sentenza aveva fatto ricorso il ministero della Salute negando il legame causale, confermato invece dal tribunale torinese senza disporre una nuova consulenza tecnica. A renderlo noto gli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Chiara Gribaudo dello studio torinese Ambrosio e Commodo che assistono la 57enne. “La Corte d’Appello scatta una fotografia perfetta sulla questione danni da vaccini contro il Covid – commenta l’avvocato Bertone – prima di tutto ribadisce...🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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