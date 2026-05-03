Al Bano ha replicato a Romina Power dopo le dichiarazioni fatte a Belve, in cui lei aveva chiesto “Non ammazzarmi, non lo merito” e aveva parlato delle sue uscite notturne a New Orleans alla ricerca della figlia. La conversazione si è svolta nel contesto di un'intervista in cui Francesca Fagnani ha chiesto a entrambi quanto abbia inciso sulla loro separazione una determinata vicenda.

Alla domanda di Francesca Fagnani su quanto abbia pesato, nella rottura tra lei e Al Bano, la scomparsa dell’amata figlia Ylenia, Romina Power a Belve ha risposto così: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”. Il “pilastro” che è mancato sarebbe proprio Al Bano che oggi, a distanza di qualche giorno, ha voluto replicare a Domenica In. Lo ha fatto senza nascondere l’emozione, con la voce spezzata e rivolgendosi proprio a Romina: “Non ammazzarmi, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ammazzarmi, non lo merito. Io andavo in giro di notte a New Orleans a cercare nostra figlia. Ma dov’eri tu?”: Al Bano risponde a Romina Power dopo le parole di lei a Belve

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