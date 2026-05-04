Al Bano ha risposto a Romina Power con un messaggio sui social, chiedendole dove fosse quando lui cercava Ylenia di notte. La cantante ha pubblicato una replica sulla stessa piattaforma, alimentando ulteriormente il confronto pubblico tra i due artisti. La vicenda riguarda un rapporto iniziato oltre venticinque anni fa, segnalato da continui scambi di commenti e dichiarazioni pubbliche.

Roma, 4 maggio 2026 – L'amore, le emozioni e il ricordo di 25 anni di vita trascorsa insieme hanno dato vita ad una guerra mediatica senza esclusioni tra Romina Power e Al Bano Carrisi. Dopo il botta e risposta a ‘Belve’ e ‘Domenica In’, i due ex coniugi che, per anni, hanno formato una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, hanno trasferito lo scontro su Instagram, dove con una foto la Power ha replicato ancora alle parole dell'ex. Le dolorose accuse di Al Bano. Sembra difficile, ma ad oggi, la rabbia che sembrava superata e che aveva portato Al Bano e Romina a formare nuovamente una coppia artistica esibendosi in giro per il mondo è tornata prepotentemente a galla.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al Bano al contrattacco di Romina Power: “Io andavo di notte a cercare Ylenia, tu dov’eri?”. La risposta social di lei

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Panoramica sull’argomento

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