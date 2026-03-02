Vulcano Buono successo per SICURA il week-end con l’Esercito Italiano

Al Vulcano Buono di Nola si è svolto il fine settimana dedicato a “SI.CU.RA”, un evento organizzato in collaborazione con l’Esercito Italiano. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori, offrendo spazi dedicati alle attività e alle esposizioni militari. La giornata ha visto la partecipazione di diverse unità dell’Esercito, che hanno mostrato mezzi e attrezzature ai presenti.

Al Vulcano Buono di Nola grande successo per l'evento "SI.CU.RA" organizzato in collaborazione con l'Esercito Italiano. Registrati oltre 100 mila ingressi e 1400 gli studenti provenienti dagli istituti superiori della regione Campania. NOLA – Oltre 100mila ingressi complessivi al Vulcano Buono di Nola durante il week-end (27 febbraio - 1 marzo) caratterizzato dall'evento "SI.CU.RA" organizzato in collaborazione con l'Esercito Italiano. Un fine settimana da record, che ha sancito il successo dell'iniziativa, che per tre giorni ha consentito ai visitatori di conoscere da vicino l'attività della nostra Forza Armata, di visitare una mostra di mezzi impegnati in scenari di guerra e di partecipare al circuito "Garibaldi Military Fitness".