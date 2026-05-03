A Villa San Giovanni l’evento formativo per progettisti e installatori su climatizzazione e riscaldamento

A Villa San Giovanni si è svolto un evento formativo dedicato a progettisti e installatori nel settore della climatizzazione e del riscaldamento. L'iniziativa fa parte del Daikin Tour 2026 e si è tenuta nella provincia di Reggio Calabria, coinvolgendo professionisti del settore provenienti dalla zona. La giornata ha previsto sessioni di aggiornamento e approfondimenti tecnici, offrendo opportunità di confronto tra i partecipanti.

Il Daikin Tour 2026 arriva a nella provincia di Reggio Calabria e nello specifico a Villa San Giovanni. L’evento formativo dedicato a progettisti e installatori del settore Hvac e organizzato dalla multinazionale giapponese si svolgerà martedì 5 maggio, Altafiumara Resort & Spa, Santa Trada di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatori del settore hvac Villa San Giovanni: nuovo impianto per sport e legalitàLa città di Villa San Giovanni accoglie oggi, domenica 8 marzo 2026, l’apertura ufficiale di una nuova infrastruttura sportiva intitolata al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Villa San Giovanni, procede l’iter per la realizzazione del Porto a sud · ilreggino.it; San Giovanni al Natisone, torna Estate in Villa: ospiti Lundini, Maggi e Galiano; CSI OPEN:BEL COLPO DEL VILLA SAN GIOVANNI; 1,2,3 MAGGIO 2026 | VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA - Al via Tuscia in Fiore: istallazioni floreali e non solo... Villa, nuovo porto a sud. Il sindaco Caminiti: ‘Mai così vicini dal passare dalle parole ai fatti’Villa S.G., il sindaco Caminiti annuncia la nomina del RUP per il porto a sud: Un passo storico per liberare il centro cittadino dai tir ... citynow.it Sindaca Villa San Giovanni, a rischio sopravvivenza cittàCon l'approvazione da parte del Cipess, del progetto definitivo del ponte sullo stretto, l'amministrazione comunale di Villa San Giovanni e tutta la maggioranza consiliare condividono la ... ansa.it Tuscia Fotografia. . Fiori, Passione e Lungimiranza: Villa San Giovanni in Tuscia riparte da qui! La 5ª stagione di Tuscia in Fiore non poteva che sbocciare a Villa San Giovanni in Tuscia. In questa intervista speciale, facciamo il punto su un "piccolo grande - facebook.com facebook