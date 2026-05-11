Guida in stato di ebbrezza e reati contro il patrimonio | il bilancio dei controlli nel Pisano

La scorsa settimana, nel territorio pisano, i Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli, portando al deferimento di nove persone all’Autorità Giudiziaria. Tra le persone coinvolte, alcune sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre altre sono state accusate di reati contro il patrimonio. Le operazioni si sono svolte in vari punti della provincia, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e prevenire episodi di illegalità.

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PISA – Un bilancio di nove persone deferite all’Autorità Giudiziaria. È questo il risultato della fitta rete di controlli messa in campo la scorsa settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa. Le operazioni, pianificate in base alle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura, si sono concentrate sul monitoraggio stradale, sulla lotta allo spaccio di stupefacenti, sulla verifica del porto abusivo di armi e sul contrasto ai reati contro il patrimonio. Sul fronte della viabilità, la Sezione Radiomobile ha intercettato due automobilisti alla guida delle rispettive utilitarie in condizioni di forte alterazione alcolica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Guida in stato di ebbrezza e reati contro il patrimonio: il bilancio dei controlli nel Pisano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controlli straordinari dei Carabinieri: tre denunce per guida in stato di ebbrezzaI Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato anche i comuni di... Controlli nel Sannio, due arresti per furti in abitazione. Guida in stato di ebbrezza: 3 denunceParticolare attenzione è stata data al contrasto dei furti in abitazione, presso attività commerciali e produttive e presso i cantieri (in particolar... Argomenti più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Incidente in auto col sindaco di Ferrara e guida in stato di ebbrezza: Savini si dimette; Raffica di patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza nel Viadanese; Ancora guai per Britney Spears: accusata di guida in stato di ebbrezza. Papa Leone XIV ha celebrato a #Pompei il primo anno alla guida della Chiesa cattolica. Il pontefice ha attraversato la città in papamobile salutando i fedeli, mentre il suo pontificato è stato segnato anche da prese di posizione su immigrazione e conflitti interna x.com [MN] La Curva Sud attacca tutti, da Ragionier Furlani a Zissis, fino alla squadra: nessuno è risparmiato. reddit