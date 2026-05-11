La tensione tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran si intensifica con le ultime mosse diplomatiche. Teheran ha respinto le proposte di tregua presentate da Washington, chiedendo invece una cessazione immediata delle ostilità e il rafforzamento della sicurezza marittima. Gli Stati Uniti hanno giudicato le richieste di Teheran come eccessive, mentre l'ex presidente ha definito la risposta iraniana totalmente inaccettabile. La situazione rimane molto delicata e in continua evoluzione.

La guerra tra gli Usa, Israele e l'Iran potrebbe essere a un punto di svolta. Teheran ha risposto alle offerte di tregua di Washington con la richiesta di una immediata cessazione delle ostilità e il ritorno a un controllo ferreo della sicurezza marittima. Ma Donald Trump non cede e rilancia: "Presto gli iraniani non rideranno più". Il messaggio è chiaro: l'accordo con l'Iran deve essere puntato soprattutto su una frenata sull’arricchimento dell'uranio. E su questo punto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è stato chiaro: "La guerra non si ferma". E Trump: "Risposta dell’Iran totalmente inaccettabile. Monitoriamo le loro scorte di uranio arricchito".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo la diretta. Teheran respinge il piano Usa: "Richieste eccessive". Trump: "Risposta totalmente inaccettabile"

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Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

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