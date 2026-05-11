Cristel Carrisi ha annunciato il suo ritorno alla musica con un nuovo album, mentre il rapporto con il padre resta al centro di tensioni e polemiche. La famiglia Carrisi si trova coinvolta in una serie di commenti critici e insulti pubblici, alimentando un clima di scontri e discussioni. La notizia del nuovo disco si intreccia con le vicende personali e legali che coinvolgono i membri della famiglia.

Cristel Carrisi annuncia il suo ritorno alla musica con un nuovo album, ma il momento delicato vissuto dalla famiglia Carrisi continua ad alimentare discussioni e polemiche. Tra critiche social e frecciate, la figlia di Albano replica agli attacchi ricevuti online. Leggi anche: Davor Luksic, chi è il marito di Cristel Carrisi? Età, figli, dove vive, lavoro, patrimonio, foto, Instagram In casa Carrisi il clima continua a essere particolarmente delicato. Le recenti dichiarazioni pubbliche di Albano e Romina Power sul dramma della scomparsa di Ylenia hanno riportato alla luce ferite mai davvero rimarginate, creando nuove tensioni familiari e alimentando inevitabilmente il dibattito mediatico.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Guerra in casa Carrisi, Cristel pubblica un disco mentre si scontra col padre: fioccano critiche e insulti

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