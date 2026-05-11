Agguati con kalashnikov ed estorsioni agli imprenditori | 18 misure cautelari a Foggia
A Foggia sono state eseguite 18 misure cautelari legate a episodi di omicidio ed estorsione. Le autorità hanno effettuato perquisizioni in diverse aree della provincia, nel corso di un’operazione mirata a contrastare attività criminali. Le indagini hanno portato all’arresto di persone accusate di aver preso parte a violenze con armi da fuoco di tipo kalashnikov e a pratiche estorsive rivolte agli imprenditori locali.
Eseguite a Foggia 18 misure cautelari per omicidi ed estorsioni volte ad agevolare la mafia. Perquisizioni in tutto il territorio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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