Guelfi contro Ghibellini a Urgnano viaggio nella storica contrapposizione

Il prossimo 14 maggio si terrà a Urgnano il decimo appuntamento della rassegna storica Fili del Tempo, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. La giornata sarà dedicata alla contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini, un tema centrale nella storia medievale. L’evento si svolgerà presso le strutture della biblioteca locale, coinvolgendo esperti e appassionati di storia medievale.

Giovedì 14 maggio la rassegna storica Fili del Tempo, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, raggiunge il suo decimo appuntamento e fa tappa a Urgnano. L’incontro si terrà alle 20.30 nella Sala conferenze della Rocca Albani, in via Rocca 108. Il tema della serata “Guelfi contro Ghibellini” verrà approfondito da Giuliano Milani, professore ordinario di Storia medievale presso l’Université Gustave Eiffel (Paris-Est). L’intervento di Giuliano Milani mette al centro uno dei conflitti più rappresentativi del Medioevo: la storica contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini, fazioni che esprimevano rispettivamente il sostegno al papato e l’allineamento all’autorità imperiale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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