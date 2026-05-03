Siamo guelfi o ghibellini? Il fuoco delle fazioni nel cuore del Medioevo tra intrighi e battaglie

Nel Medioevo, le fazioni dei guelfi e dei ghibellini si scontravano in molte città italiane, in particolare in Toscana. Le divisioni tra queste fazioni si manifestavano attraverso intrighi politici e battaglie armate, influenzando la vita quotidiana della popolazione. La narrazione storica spesso attribuisce a queste fazioni ruoli distinti e opposti, contribuendo a definire le identità delle città coinvolte in questo conflitto.

Caneschi Una certa narrazione ha assegnato le patenti di guelfismo e ghibellinismo alle città toscane. Diciamo che quelle rilevanti, quindi Firenze e a ruota Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, Pistoia, Prato, San Gimignano, San Miniato, Volterra e Massa Marittima, conobbero un ricambio nella classe dirigente: prima fu una questione fra membri della militia poi tra lignaggi più allargati infine, orizzontalmente, nell’ambito dei governi larghi, di popolo, quando per i nobili diventò impossibile tenere fuori i ceti medi. Che poi esclusero gli altri. Reciproci anatemi, liste di proscrizione, ricomposizioni di alleanze e morti su tutti i fronti finirono per coinvolgere non solo la rivalità tra le due fazioni originarie del Medioevo, ma anche internamente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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