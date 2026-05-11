Gubitosa ad Ariano Irpino | Unità indispensabile nel centrosinistra basta litigi che favoriscono la destra

Oggi ad Ariano Irpino, il vicepresidente nazionale del Movimento Cinque Stelle ha partecipato alla presentazione de Il Patto per Ariano e ha annunciato ufficialmente la candidatura a sindaco di Carmine Grasso, sostenuto dal movimento. Durante l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza dell’unità nel centrosinistra e ha evidenziato come i litigi interni possano favorire la destra. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici e cittadini presenti sul Tricolle.

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