Guardia Pilates & Brunch apre il percorso di valorizzazione dei castelli del Sannio

Da fremondoweb.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo evento ha preso il via nei castelli del Sannio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale. La prima tappa si è svolta con una sessione di Pilates seguita da un brunch, attirando professioniste, imprenditrici e rappresentanti delle realtà territoriali. L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione e sviluppo delle risorse culturali e imprenditoriali dell’area.

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“È stato – ha dichiarato Fiorenza Ceniccola – il primo passo di un percorso più ampio che punta a costruire una rete territoriale capace di valorizzare le eccellenze del Sannio e delle aree interne. Dobbiamo creare occasioni concrete affinché i giovani possano restare, tornare e investire nei propri territori”. “Le aree interne – continua Ceniccola – non possono essere raccontate soltanto attraverso lo spopolamento o le difficoltà. Esiste un’altra narrazione fatta di persone che resistono, costruiscono e credono nel futuro di questi territori. Oggi abbiamo dimostrato che esiste una comunità pronta a mettersi in rete per costruire nuove prospettive”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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