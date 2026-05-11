Guardia Pilates & Brunch apre il percorso di valorizzazione dei castelli del Sannio

Un nuovo evento ha preso il via nei castelli del Sannio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale. La prima tappa si è svolta con una sessione di Pilates seguita da un brunch, attirando professioniste, imprenditrici e rappresentanti delle realtà territoriali. L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione e sviluppo delle risorse culturali e imprenditoriali dell’area.

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“È stato – ha dichiarato Fiorenza Ceniccola – il primo passo di un percorso più ampio che punta a costruire una rete territoriale capace di valorizzare le eccellenze del Sannio e delle aree interne. Dobbiamo creare occasioni concrete affinché i giovani possano restare, tornare e investire nei propri territori”. “Le aree interne – continua Ceniccola – non possono essere raccontate soltanto attraverso lo spopolamento o le difficoltà. Esiste un’altra narrazione fatta di persone che resistono, costruiscono e credono nel futuro di questi territori. Oggi abbiamo dimostrato che esiste una comunità pronta a mettersi in rete per costruire nuove prospettive”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia, “Pilates & Brunch” apre il percorso di valorizzazione dei castelli del Sannio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Guardia, “Pilates & Brunch” al Castello per valorizzare i castelli del Sannio“È stato – ha dichiarato Fiorenza Ceniccola – il primo passo di un percorso più ampio che punta a costruire una rete territoriale capace di... “Pilates & Brunch”: a Guardia un nuovo modello di rete territoriale femminile e valorizzazione delle aree interneTempo di lettura: 3 minutiUn nuovo modo di vivere, raccontare e valorizzare le aree interne parte da qui, dalle persone che hanno scelto di restare,... Argomenti più discussi: Pilates & Brunch: al Castello di Guardia Sanframondi un nuovo modello di rete territoriale; Pilates & Brunch | a Guardia un nuovo modello di rete territoriale femminile e valorizzazione delle aree interne; Guardia Sanframondi | Pilates e Brunch per unire le donne del territorio. Dal Castello di Guardia Sanframondi parte Pilates & Brunch: donne, territorio e rete per rilanciare il SannioSuccesso a Guardia Sanframondi per il primo appuntamento di Pilates & Brunch, il format dedicato alla valorizzazione delle aree interne. ilgazzettinovesuviano.com