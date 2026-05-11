Guardia Pilates & Brunch al Castello per valorizzare i castelli del Sannio
Un evento si è svolto presso un castello nel Sannio, coinvolgendo professioniste, imprenditrici e rappresentanti di realtà locali. La mattinata ha previsto una sessione di Pilates seguita da un brunch, con l’obiettivo di valorizzare i castelli della zona. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse persone che si sono riunite per promuovere e sostenere il patrimonio storico e culturale locale.
“È stato – ha dichiarato Fiorenza Ceniccola – il primo passo di un percorso più ampio che punta a costruire una rete territoriale capace di valorizzare le eccellenze del Sannio e delle aree interne. Dobbiamo creare occasioni concrete affinché i giovani possano restare, tornare e investire nei propri territori”. “Le aree interne – continua Ceniccola – non possono essere raccontate soltanto attraverso lo spopolamento o le difficoltà. Esiste un’altra narrazione fatta di persone che resistono, costruiscono e credono nel futuro di questi territori. Oggi abbiamo dimostrato che esiste una comunità pronta a mettersi in rete per costruire nuove prospettive”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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