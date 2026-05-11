Il CEO di Take Two ha dichiarato che il rinvio di GTA 6 non è il problema principale, ma che a pesare sono le alte aspettative del pubblico. Il gioco, che rappresenta un momento chiave per Rockstar Games, continua a essere uno degli appuntamenti più attesi nel settore dell’intrattenimento. La tensione tra le attese dei fan e le tempistiche di sviluppo ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

GTA 6 è ormai molto più di un videogioco. È diventato una prova di forza per Rockstar Games, un appuntamento decisivo per Take Two Interactive e uno degli eventi più attesi dell’intera industria dell’intrattenimento. Il problema non è soltanto pubblicare un nuovo capitolo di Grand Theft Auto, ma riuscire a dare forma a qualcosa che i giocatori hanno immaginato, analizzato e idealizzato per oltre dieci anni. Da quando GTA 5 è arrivato sul mercato nel 2013, la serie non ha mai davvero lasciato il centro della scena. Il quinto capitolo ha continuato a vendere, GTA Online ha mantenuto viva la community e il marchio Grand Theft Auto è rimasto un riferimento assoluto per il genere open world.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - GTA 6, il CEO di Take Two ammette la paura: il rinvio non c’entra, il vero problema sono le aspettative

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