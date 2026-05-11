Gruppo vacanze Europa o vera strategia?

Qualche giorno fa, all’aeroporto di Yerevan, sono atterrati diversi voli provenienti da varie destinazioni europee. La presenza di numerosi passeggeri ha attirato l’attenzione di chi segue gli spostamenti internazionali. L’evento ha suscitato domande su eventuali accordi o strategie tra compagnie di viaggio e operatori turistici per promuovere vacanze in Europa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle motivazioni di tali voli.

La CPE è una delle molteplici congreghe dell’Unione Europea, partorita dalla fervida mente del francese Macron nel 2022, subito dopo l’attacco russo all’Ucraina, che dovrebbe costituire ilForum di discussione strategica sulla sicurezza dell’Europa. Quindi un organo teoricamente deputato a tutelare il Vecchio Continente che, però, ha indetto una propria riunione in un Paese, che non è membro della UE e neanche ne tocca i confini, e che Mosca continua a considerare una propria dependance. Si potrebbe pensare che non sia il massimo della sicurezza, ma anche chiedersi perché proprio in Armenia, andando ancora a pestare i piedi ad una superpotenza nucleare.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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