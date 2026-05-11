Gruppo vacanze Europa o vera strategia?
Qualche giorno fa, all’aeroporto di Yerevan, sono atterrati diversi voli provenienti da varie destinazioni europee. La presenza di numerosi passeggeri ha attirato l’attenzione di chi segue gli spostamenti internazionali. L’evento ha suscitato domande su eventuali accordi o strategie tra compagnie di viaggio e operatori turistici per promuovere vacanze in Europa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle motivazioni di tali voli.
La CPE è una delle molteplici congreghe dell’Unione Europea, partorita dalla fervida mente del francese Macron nel 2022, subito dopo l’attacco russo all’Ucraina, che dovrebbe costituire ilForum di discussione strategica sulla sicurezza dell’Europa. Quindi un organo teoricamente deputato a tutelare il Vecchio Continente che, però, ha indetto una propria riunione in un Paese, che non è membro della UE e neanche ne tocca i confini, e che Mosca continua a considerare una propria dependance. Si potrebbe pensare che non sia il massimo della sicurezza, ma anche chiedersi perché proprio in Armenia, andando ancora a pestare i piedi ad una superpotenza nucleare.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Europe Beyond the Crowds (2026 Travel Tips)
Notizie correlate
Europa senza una vera strategia: va avanti ad elargire soldi e ad evitare la paceAprendo le ostilità contro l’Iran, gli USA avevano contestualmente chiuso il tavolo trilaterale con Russia e Ucraina.
Leggi anche: Sicurezza in stazione, Cesena Siamo Noi: "Serve una strategia vera, non può restare un tema da annunci"
Si parla di: Vacanze, sondaggio: le tensioni internazionali non frenano la voglia di viaggiare, ma cresce l’attenzione alla sicurezza; La staffetta europea lungo la Via Francigena arriva a Roma.
?? Tour Romania: Terra di Storia, Leggende e Natura Incontaminata! Dal 14 al 21 Settembre 2026, parti per un viaggio affascinante attraverso una delle terre più autentiche d'Europa. Dalla vivace Bucarest, la Piccola Parigi dell'Est, ai misteriosi castelli del facebook
Viaggiare da soli in gruppo reddit
GOLDEN CLUB DI ALESSANDRO IANNUCCI - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Vacanze, sondaggio: le tensioni internazionali non frenano la voglia di viaggiare, ma cresce l’attenzione alla sicurezzaLe tensioni internazionali non frenano la voglia di viaggiare, ma cresce l’attenzione alla sicurezza e si diffonde l’uso dell’AI ... msn.com