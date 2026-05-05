Europa senza una vera strategia | va avanti ad elargire soldi e ad evitare la pace

L’Europa non ha ancora una strategia chiara, e nel frattempo continua a destinare risorse senza un piano preciso, evitando di cercare una soluzione definitiva ai conflitti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno aperto un nuovo fronte con l’Iran, interrompendo contemporaneamente i negoziati trilaterali con Russia e Ucraina. Questi eventi mostrano come le tensioni internazionali si sviluppino senza una direzione condivisa.

Aprendo le ostilità contro l’Iran, gli USA avevano contestualmente chiuso il tavolo trilaterale con Russia e Ucraina. I negoziati si sono arenati senza una prospettiva di ripresa e senza nemmeno dei chiari sviluppi sul campo. L’Europa sembra quindi accettare l’idea di una guerra prolungata che sveni le sue già affaticate risorse. Stallo nelle trattative. A un anno e mezzo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca l’unico progresso principale è stato allestire un tavolo negoziale, che si era già riunito diverse volte fino alla sospensione sine die di marzo. Sul campo le forze di Kiev sono arretrate ancora, senza però crollare definitivamente. I russi hanno strappato agli ucraini roccaforti importanti, ma senza sfondare del tutto.🔗 Leggi su Follow.it

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