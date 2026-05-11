Gruppo Themis apre a Bologna | risarcimenti tutela e supporto alle famiglie

Un nuovo centro dedicato alla tutela delle persone apre nel centro di Bologna, offrendo servizi di risarcimento, assistenza e supporto alle famiglie. La struttura si rivolge a chi ha subito danni o necessita di chiarimenti riguardo a questioni legali e di tutela. L'apertura si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare i servizi di assistenza legale nel territorio. La struttura sarà operativa a partire dalla prossima settimana.

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