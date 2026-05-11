Gruppo Themis apre a Bologna | risarcimenti tutela e supporto alle famiglie
Un nuovo centro dedicato alla tutela delle persone apre nel centro di Bologna, offrendo servizi di risarcimento, assistenza e supporto alle famiglie. La struttura si rivolge a chi ha subito danni o necessita di chiarimenti riguardo a questioni legali e di tutela. L'apertura si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare i servizi di assistenza legale nel territorio. La struttura sarà operativa a partire dalla prossima settimana.
BOLOGNA – Una nuova realtà dedicata alla tutela delle persone nasce nel cuore della città. Si chiama Gruppo Themis – Professionisti del Risarcimento ed è stata presentata ufficialmente durante il TanExpo2026, la più importante fiera internazionale B2B dedicata al settore funerario, tenutasi dal 7 al 9 maggio presso BolognaFiere. Specializzata in risarcimento danni, incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malasanità, successioni e pratiche burocratiche, Gruppo Themis inaugura anche la propria Direzione nel centro storico di Bologna, in via San Felice 134E, a pochi passi da Porta San Felice. Una posizione strategica scelta per essere ancora più vicini alle famiglie e alle persone che affrontano momenti delicati della propria vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: Badanti a Torino: chi sono, quanto costano alle famiglie e i rischi dei risarcimenti da 50mila euro
Market Solidali, supporto alle famiglie in difficoltà: pubblicata la graduatoriaCISTERNINOFASANO - Il programma di rete "Il valore del tempo - Market solidali" ha comunicato ufficialmente la pubblicazione della graduatoria degli...