Badanti a Torino | chi sono quanto costano alle famiglie e i rischi dei risarcimenti da 50mila euro

A Torino, le famiglie stanno vivendo un cambiamento nella composizione dei loro assistenti domestici, con il numero di badanti che ha superato quello delle colf. Questa trasformazione riflette una maggiore richiesta di assistenza diretta e assistenti personali. Si registrano anche aumenti nei costi delle badanti, con rischi legali come risarcimenti che possono arrivare fino a 50mila euro.

La richiesta di badanti sta letteralmente esplodendo. Ma chi sono i lavoratori che entrano nelle nostre case? Quanto costano davvero e quali sono i rischi legali per le famiglie datori di lavoro? L’analisi completa: quanto costa mantenere una badante convivente in regola, perché il lavoratore a volte chiedere di essere “in nero” e cosa si cela dietro alle donazioni. L'identikit di chi assiste i nostri anziani sta cambiando pelle e non è più quello di una volta, ma il dato sorprendente è la crescita dei lavoratori italiani . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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