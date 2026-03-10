Calcio serie C profumo di svolta per il Grifo Tedesco | Un grazie ai miei ragazzi

Il Perugia di calcio serie C vince contro il Pontedera, mantenendo vive le speranze di migliorare la posizione in classifica. Il tecnico Tedesco ha ringraziato i propri giocatori per l'impegno mostrato in campo, mentre i toscani hanno dimostrato di non meritare l'ultimo posto in classifica nonostante la sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe segnare una svolta per il team umbro.

Tutte le emozioni del tecnico biancorosso che mette una seria ipoteca sulla sua permanenza a Pian Di Massiano. Parla anche bomber Montevago: "Bello l'apprezzamento dei tifosi" Il Perugia non fallisce l'appuntamento chiave della stagione e riesce ad avere ragione di un Pontedera che comunque ha fatto vedere di non meritare l'ultimo posto in classifica. E per questo, malgrado qualche sofferenza di troppo che in un certo senso era preventivabile, è un merito ulteriore per la squadra e per il suo allenatore che ha saputo leggere bene le varie situazioni in campo. "Sono molto felice perché ho passato settimane non bellissime -ammette il tecnico - Ringrazio la Nord, come sempre straordinaria, e i giocatori, che dopo Pineto mi hanno dimostrato stima, attaccamento e rispetto". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

