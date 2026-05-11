Nel corso della ventiduesima stagione di Grey's Anatomy, sono stati annunciati l'addio di due personaggi principali interpretati rispettivamente da Kevin McKidd e Kim Raver. La loro uscita dalla serie è avvenuta nel corso degli episodi recenti, senza specificare i motivi ufficiali. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, mentre le puntate hanno mostrato i rispettivi personaggi che lasciano l’ospedale e i loro ruoli nella narrazione.

Nel frattempo Teddy, al Grey Sloan, dopo aver scoperto che l'auto di Owen è stata coinvolta nel crollo teme per il peggio: i due avevano litigato poco prima a causa della proposta di lavoro ricevuta da Teddy a Parigi, ma quando poco dopo la donna trova Owen in sala operatoria impegnato in un intervento chirurgico si tranquillizza e capisce che le priorità nella vita sono altre. A questo punto Teddy confessa a Owen di scegliere la loro famiglia e gli spiega di aver capito finalmente di cosa ha davvero bisogno, ovvero lui e i suoi figli. Owen, però, spariglia le carte in tavola e le dice che non ha alcuna intenzione di impedirle di trasferirsi a Parigi, rassicurandola sul fatto che sia lui che i bambini la seguiranno fin lì per permetterle di essere felice.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grey's Anatomy 22: addio a Teddy e Owen, ma il vero motivo vi sconvolgerà

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