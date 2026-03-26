Il dottor Owen Hunt e la dottoressa Teddy Altman lasciano Grey’s Anatomy | l’annuncio degli attori Kevin McKidd e Kim Raver

Due interpreti principali di Grey’s Anatomy, Kevin McKidd e Kim Raver, hanno annunciato la loro uscita dalla serie. Entrambi hanno interpretato i loro ruoli per diversi anni e sono stati protagonisti di numerose stagioni. La decisione di lasciare il cast sarà evidente nelle prossime puntate e segnerà un cambiamento importante per la trama della produzione televisiva.

Kevin McKidd e Kim Raver appendono gli stetoscopi al chiodo. Le star di lunga data di Grey’s Anatomy che interpretano l’uno il dottor Owen Hunt e l’altra la dottoressa Teddy Altman, lasceranno ufficialmente la serie dopo quasi 20 anni, interpretando il loro ultimo episodio che sarà il finale della 22esima stagione. “ Grey’s Anatomy è stato un capitolo importantissimo della mia vita, sia a livello creativo che personale, e sono profondamente grato per tutto ciò che la serie mi ha dato nel corso degli anni”, ha spiegato McKidd che si è unito al cast nella quinta stagione nel 2008. “ Non vedo l’ora di affrontare il futuro: creare nuovi progetti, raccontare nuove storie e mettere a frutto tutto ciò che ho imparato nella prossima fase della mia carriera”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il dottor Owen Hunt e la dottoressa Teddy Altman lasciano Grey’s Anatomy: l’annuncio degli attori Kevin McKidd e Kim Raver Articoli correlati Grey's Anatomy 22: Kim Raver e Kevin McKidd dicono addio alla serieI due attori, che hanno condiviso un messaggio ai fan del medical drama, usciranno di scena durante il finale della stagione 22 che andrà in onda... Morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey’s AnatomyEric Dane, celebre attore noto per i suoi ruoli in ‘Grey’s Anatomy‘ ed ‘Euphoria‘, è morto all’età di 53 anni. Una raccolta di contenuti su Owen Hunt Discussioni sull' argomento Grey’s Anatomy, è doppio addio: due star di lunga data salutano la serie dopo 18 anni; Grey's Anatomy 22: Kim Raver e Kevin McKidd dicono addio alla serie; Grey's Anatomy, colpo di scena: Due protagonisti lasciano la serie; Grey's Anatomy, preparatevi a due dolorosissimi addii! Gli ultimi annunci. Kevin McKidd: «Ho dei nuovi progetti, ma non smetto di essere il dottor Owen Hunt di Grey’s anatomy»Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it Dopo quasi 20 stagioni, salutiamo Kim Raver e Kevin McKidd I loro personaggi, Teddy Altman e Owen Hunt, hanno fatto parte della storia di Grey’s Anatomy e dei nostri cuori per anni… e ora è tempo di dire addio. Il loro ultimo episodio sarà nel finale della - facebook.com facebook teddy altman, avresti meritato molto di più; tuttavia grazie per il tuo sacrificio per liberarci da quella piaga lunga 18 anni chiamata owen hunt #greysanatomy x.com