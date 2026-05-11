Un'azienda farmaceutica italiana, parte del gruppo Bayer, produce circa 8 miliardi di compresse all'anno, distribuite in 130 paesi. Si stima che circa 33 milioni di pazienti possano beneficiare delle sue soluzioni terapeutiche. L'azienda ha annunciato alcune alleanze strategiche, definite “coraggiose”, per sviluppare il futuro del settore farmaceutico. La produzione e la distribuzione rappresentano un punto di eccellenza nel panorama italiano.

Un’eccellenza “tutta italiana con numeri importanti: 8 miliardi di compresse prodotte ogni anno, distribuite in 130 Paesi e soprattutto una stima di 33 milioni di pazienti che possono beneficiare di queste soluzioni terapeutiche”. Parte proprio dai numeri Arianna Gregis, Ceo Bayer Italia e Amministratrice delegata Bayer Spa, per descrivere il sito di Garbagnate Milanese, che festeggia gli 80 anni di attività ospitando l’evento ‘ Innovazione e produzione di valore ’ promosso da Farmindustria. “Numeri uniti a una storia di lungo termine, perché siamo uno degli stabilimenti farmaceutici più antichi in Italia, anche nel contesto europeo. E questo sicuramente è un motivo d’orgoglio”, confida la manager ai giornalisti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gregis (Bayer) e le ‘alleanze coraggiose’ per il futuro della farmaceutica

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