Arianna Gregis nominata amministratore delegato di Bayer Italia

Arianna Gregis è stata nominata amministratore delegato di Bayer Italia e presidente del consiglio di amministrazione di Bayer Healthcare Manufacturing. La sua nomina riguarda lo stabilimento di Garbagnate Milanese, dove si concentrano le attività di produzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'azienda. Gregis prende il posto di chi aveva ricoperto questa carica in precedenza.

Arianna Gregis è il nuovo amministratore delegato di Bayer Spa e presidente del consiglio d’amministrazione di Bayer Healthcare Manufacturing, cui fa capo lo stabilimento di Garbagnate Milanese. Gregis vanta un percorso professionale di respiro internazionale, iniziato negli Stati Uniti in ambito finanziario. Dal 2006 fa parte del Gruppo Bayer, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia e all’estero. Gregis mantiene inoltre la direzione della Divisione Pharmaceuticals di Bayer Italia, incarico ricoperto dal gennaio 2023, confermando il focus sull’innovazione terapeutica e la collaborazione con la comunità medico?scientifica e istituzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bayer: chi è Arianna Gregis, da gennaio nuova Ceo in Italia Punta su un talento interno Bayer in Italia: Arianna Gregis è la nuova amministratrice delegata di Bayer SpA e presidente del Consiglio di...

