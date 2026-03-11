Bayer Italia | Arianna Gregis guida lo stabilimento

A partire da gennaio 2026, Arianna Gregis assumerà la guida dello stabilimento di Bayer Italia, portando un cambiamento nella gestione dell’azienda. La nomina è stata annunciata di recente e riguarda la direzione del sito produttivo nel settore delle scienze della vita. Gregis prenderà il comando di questa struttura, diventando responsabile delle operazioni e della gestione del personale.

La guida di Bayer in Italia è passata ufficialmente nelle mani di Arianna Gregis, una nomina che prende effetto da gennaio 2026 e segna un punto di svolta per la presenza dell’azienda nel settore delle scienze della vita. Oltre a gestire l’intera società italiana, la nuova amministratora delegata assume anche la presidenza del consiglio di amministrazione dello stabilimento di Garbagnate Milanese, un asset produttivo fondamentale per il tessuto industriale nazionale. Con oltre vent’anni di esperienza maturata tra Stati Uniti ed Europa, questa scelta strategica mira a consolidare le alleanze con la comunità medico-scientifica e a rafforzare l’innovazione terapeutica come pilastro centrale dell’attività aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

