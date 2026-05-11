Gregge dilaniato dai lupi Si salva solo un capra

Un branco di lupi ha attaccato un gregge nella zona di Garzeno, nel comasco. Durante l’episodio, solo una capra è riuscita a salvarsi, gettandosi nel vuoto e fermandosi su uno sperone a circa trenta metri di distanza. Nessun altro animale del gregge è sopravvissuto o è stato segnalato come ferito. La scena si è svolta in un’area di montagna poco distante da abitazioni e terreni agricoli.

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