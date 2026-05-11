Gregge dilaniato dai lupi Si salva solo un capra
Un branco di lupi ha attaccato un gregge nella zona di Garzeno, nel comasco. Durante l’episodio, solo una capra è riuscita a salvarsi, gettandosi nel vuoto e fermandosi su uno sperone a circa trenta metri di distanza. Nessun altro animale del gregge è sopravvissuto o è stato segnalato come ferito. La scena si è svolta in un’area di montagna poco distante da abitazioni e terreni agricoli.
GARZENO (Como) Dall’attacco del branco di lupi si è salvata solo una capra, che nel panico si è gettata lungo un dirupo, bloccandosi su uno sperone una trentina di metri più sotto. Nel frattempo tutto il resto del gregge, è stato dilaniato durante l’attacco, avvenuto nel pomeriggio di sabato in una zona di pascolo sui monti sopra Garzeno. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata sabato poco dopo le 16.30, quando il pastore ha chiesto aiuto per cercare di recuperare almeno l’unico animale che si era salvato. In posto sono state inviate le squadre del distaccamento di Dongo, con il supporto degli specialisti Saf di Como, il gruppo Speleo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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