Gravina controlli in una casa di riposo | riscontrate irregolarità sanitarie e amministrative

Nei giorni scorsi, i carabinieri e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno effettuato controlli in una casa di riposo. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità sia dal punto di vista sanitario che amministrativo. L’ispezione ha portato alla documentazione di alcune non conformità, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui provvedimenti adottati o sulle eventuali conseguenze per la struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ispezione dei carabinieri e del Nas. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Gravina di Catania, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Catania, hanno effettuato un controllo in una casa di riposo del territorio, nell’ambito delle verifiche dedicate alla tutela delle persone fragili e degli anziani. L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio volte a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative nelle strutture destinate all’accoglienza. Le irregolarità riscontrate. Durante le ispezioni sarebbero emerse alcune criticità di natura igienico-sanitaria.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gravina, controlli in una casa di riposo: riscontrate irregolarità sanitarie e amministrative ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controlli in zona Stazione. Irregolarità amministrative, tre pubblici esercizi diffidatiPubblici esercizi e attività ricettive sotto la lente della Polizia di Stato di Cesena che ha affettuato tre diffide nei confronti di alcuni locali... Diverse irregolarità riscontrate in un locale ripostese durante un'ispezioneI carabinieri della stazione di Riposto, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, hanno effettuato un accesso ispettivo presso... Argomenti più discussi: Gravina di Catania, controlli in un cantiere edile: denunciata una 43enne; Controlli straordinari in zona Pip di Polizia Locale e Carabinieri; Mascalucia, carabiniere ferito dopo il furto a San Pietro Clarenza: la sequenza dell'inseguimento; S. Pietro Clarenza, ladri in fuga investono carabiniere, indagini per individuarli. Quando scoppio il caso plusvalenze, al netto dell'odio atavico che c'è contro la Juve si capiva da subito che era una punizione per la superlega e per i 9 scudetti consecutivi Se qualche magistrato coraggioso avesse messo sotto controllo i telefoni di Gravina, x.com FIFA e Panini porranno fine a una collaborazione durata 60 anni per adesivi e carte da collezione da calcio, Topps prenderà il controllo nel 2031 reddit