Controlli in zona Stazione Irregolarità amministrative tre pubblici esercizi diffidati

La Polizia di Stato di Cesena ha effettuato controlli in zona Stazione, riscontrando irregolarità amministrative in tre locali tra pubblici esercizi e attività ricettive. A seguito delle verifiche, sono state emesse tre diffide nei confronti di altrettanti locali per le violazioni riscontrate. Le operazioni sono state coordinate per verificare il rispetto delle normative vigenti.

Pubblici esercizi e attività ricettive sotto la lente della Polizia di Stato di Cesena che ha affettuato tre diffide nei confronti di alcuni locali per diverse violazioni amministrative riscontrate. Con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano, invece, sono stati intercettati due cittadini stranieri con della sostanza stupefacente ai quali è stata contestata la sanzione amministrativa e la sostanza sequestrata. I controlli sono stati concentrati anche su una struttura recettiva di recente apertura, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di Pubblica Sicurezza sulla corretta registrazione degli ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli in zona Stazione. Irregolarità amministrative, tre pubblici esercizi diffidati Articoli correlati Zona stazione a Reggio, due esercizi con irregolarità su quattro controllatiReggio Emilia, 9 febbraio 2026 - Agenti della Polizia amministrativa e sociale di Reggio, impiegati in specifici controlli del progetto “Alto... Roma: controlli a 4 esercizi pubblici a Sant’Angelo romano, 11.500 euro di multe amministrativeControlli a Sant'Angelo Romano: sanzioni per violazioni alle norme alimentari per un totale di 11. Una selezione di notizie su Controlli in zona Stazione Irregolarità... Temi più discussi: Controlli in zona Stazione. Irregolarità amministrative, tre pubblici esercizi diffidati; Zona stazione, nuovi controlli della Polizia: due arresti e droga sequestrata; CESENA: Controlli delle Forze dell’Ordine in zona stazione; Controlli delle forze dell'ordine in zona stazione, 40 identificati. Diffidati tre locali per irregolarità amministrative. Controlli in zona Stazione. Irregolarità amministrative, tre pubblici esercizi diffidatiPubblici esercizi e attività ricettive sotto la lente della Polizia di Stato di Cesena che ha affettuato tre diffide nei confronti di alcuni locali per diverse violazioni amministrative riscontrate. ilrestodelcarlino.it Cesena, controlli ad alto impatto in zona stazione: diffide per tre esercizi commerciali, 40 persone identificateOperazione ad alto impatto a Cesena: controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato mercoledì scorso, 18 marzo I controlli hanno visto ... corriereromagna.it https://www.tvcampiflegrei.it/napoli-continuano-i-controlli-dei-carabinieri-nei-campi-rom-si-riparte-dal-quartiere-poggioreale/#google_vignette facebook Controlli antidroga all’Istituto #Meneghini di #Edolo: studente trovato con #hashish e un #coltello x.com