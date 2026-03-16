il terranuova traiana continua a volare

Il Terranuova Traiana ha vinto 1-0 contro il San Donato Tavarnelle in una partita giocata ieri. La squadra ha ottenuto tre punti importanti fuori casa in una sfida molto combattuta. La gara si è conclusa con il risultato di 1-0 dopo un incontro intenso e difficile.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Importante successo esterno per il Terranuova Traiana che ieri ha conquistato tre punti pesanti sul campo del San Donato Tavarnelle, imponendosi per 1-0 al termine di una gara intensa e molto combattuta. Una vittoria di carattere per la formazione biancorossa, capace di resistere alla pressione dei padroni di casa e di colpire con cinismo nella ripresa, portando a casa un risultato prezioso. Un successo che, grazie anche al concomitante pareggio tra Prato e Siena, consente ai biancorossi di consolidare la zona play off, un traguardo impensabile ad inizio stagione. Una vittoria importante, firmata da Tassi al 64’, che consente al Terranuova Traiana di portare a casa una vittoria importante in trasferta, costruita con compattezza difensiva, attenzione tattica e grande determinazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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