Grandissimo successo per il Comicon 2026 di Napoli | ecco i grandi numeri dell’edizione di quest’anno
L’International Pop Culture Festival 2026 si è appena concluso a Napoli, registrando un’affluenza di 183.000 visitatori. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 480 ospiti e 520 espositori, che hanno occupato tutta la superficie della Mostra d’Oltremare. La manifestazione, dedicata alla cultura pop internazionale, ha coinvolto un pubblico numeroso in tre intense giornate di attività e spettacoli.
International Pop Culture Festival 2026 si conclude con 183.000 visitatori, più di 480 ospiti, 520 espositori occupando l’intera superficie della Mostra d’Oltremare. Le 10 sezioni del festival – Fumetto, Asian, Cinema e Serie TV, Videogame, Gioco, Musica, Young, LARP, Urban, PIzza Pop – sono state animate da un programma di oltre 650 eventi a cui si aggiungono gli oltre 30 del programma COMICON OFF in città e ulteriori attività sviluppate per il programma Extra in Campania. Leader in Italia tra i festival culturali, COMICON Napoli si attesta tra i primi 5 festival europei per dimensione e proposta culturale con un impatto economico sul territorio di 43,1 milioni di Euro.🔗 Leggi su Screenworld.it
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