Grandissimo successo per il Comicon 2026 di Napoli | ecco i grandi numeri dell’edizione di quest’anno

L’International Pop Culture Festival 2026 si è appena concluso a Napoli, registrando un’affluenza di 183.000 visitatori. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 480 ospiti e 520 espositori, che hanno occupato tutta la superficie della Mostra d’Oltremare. La manifestazione, dedicata alla cultura pop internazionale, ha coinvolto un pubblico numeroso in tre intense giornate di attività e spettacoli.

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