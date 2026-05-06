Il Comicon Napoli ha comunicato le date della prossima edizione, che si terrà dal 29 aprile al 2 maggio 2027. In occasione dell’evento, il 27 maggio sarà inaugurata la mostra “Robert Crumb. Cattivi pensieri” presso il Maschio Angioino di Napoli. La manifestazione prevede anche la XXVII edizione del festival, con diverse attività e esposizioni previste nel centro della città.

COMICON Napoli – International Pop Culture Festival 2026 si conclude con 183.000 visitatori, più di 480 ospiti, 520 espositori occupando l’intera superficie della Mostra d’Oltremare. Le 10 sezioni del festival – Fumetto, Asian, Cinema e Serie TV, Videogame, Gioco, Musica, Young, LARP, Urban, PIzza Pop – sono state animate da un programma di oltre 650 eventi a cui si aggiungono gli oltre 30 del programma COMICON OFF in città e ulteriori attività sviluppate per il programma Extra in Campania. Leader in Italia tra i festival culturali, COMICON Napoli si attesta tra i primi 5 festival europei per dimensione e proposta culturale con un impatto economico sul territorio di 43,1 milioni di Euro.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Comicon Napoli annuncia le nuove date dell’edizione 2027

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