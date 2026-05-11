Grandine in Bergamasca e forti temporali martedì torna il sole - Foto e video

Da ecodibergamo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì la Bergamasca ha affrontato temporali intensi, con grandinate e raffiche di vento che hanno interessato in particolare la Val Seriana e le zone alte della valle. Una perturbazione proveniente dall’alta quota ha causato questa instabilità, mentre il cielo si prevedeva rasserenarsi nelle ore successive. Sono state diffuse immagini e video che documentano la violenza degli eventi atmosferici di questa giornata.

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Una perturbazione in quota sta portando forte instabilità sul Nord Italia e anche sulla Bergamasca, con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento soprattutto tra Val Seriana e alta Valle Seriana. Migliora da martedì 12 maggio con sole e temperature nella media stagionale. Una perturbazione in quota sta attraversando il Nord Italia favorendo la formazione di temporali anche intensi. Due sono le passate «temporalesche» tra pomeriggio e sera che stanno interessando il Nord Italia e anche la Bergamasca, lunedì 11 maggio. «L’atmosfera sarà molto instabile - spiegano da 3BMeto -: aria umida nei bassi strati e aria più fredda in quota creeranno le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche capaci di diventare anche forti o organizzate.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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