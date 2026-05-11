Grandine grossa alberi caduti fiumi di ghiaccio | passato il Garda è stato l' inferno

Lunedì 11 maggio, le zone tra la provincia e il Veronese sono state colpite da eventi atmosferici estremi. La grandine, di dimensioni simili a palline da golf, ha ricoperto le strade, che si sono trasformate in fiumi di ghiaccio. Sono caduti numerosi alberi, alcuni dei quali hanno ostruito le vie di circolazione. Inoltre, un tornado si è verificato oltre il lago di Garda, contribuendo a un pomeriggio di forte disagio per la popolazione locale.

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