Grandine e maltempo | strade imbiancate e viabilità a rilento Si temono danni

Da ilgazzettino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, una forte perturbazione ha attraversato il Veneto Orientale, provocando grandine e maltempo. Le strade sono state imbiancate dalla grandine, mentre la viabilità ha registrato rallentamenti significativi. Si segnalano danni alle aree colpite e disagi alla circolazione, con interventi in corso per ripristinare la normalità. La perturbazione è durata pochi minuti, ma ha lasciato tracce evidenti sul territorio.

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TREVISOVENEZIA - Una perturbazione rapidissima ma molto violenta ha attraversato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, la fascia del Veneto Orientale, lasciando dietro di sé una scia di danni che preoccupa residenti e associazioni di categoria. La grandine si è abbattuta con particolare intensità su un asse che va da Cessalto a Pramaggiore, per poi colpire duramente i comuni di Gruaro e Teglio Veneto ma anche Treviso, specie in zona Fiera. In pochi minuti le strade si sono trasformate in distese bianche, con chicchi di ghiaccio di dimensioni tali da mettere a dura prova le carrozzerie delle auto e gli infissi delle abitazioni. Paesaggi...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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