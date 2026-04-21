Pesante grandinata notturna danni alle coltivazioni nelle campagne modenesi

Nella notte, una forte grandinata ha colpito alcune zone della provincia, causando danni alle coltivazioni agricole. La perturbazione ha provocato la caduta di numerosi chicchi di ghiaccio, lasciando le campagne ricoperte di frammenti di ghiaccio e danneggiando le piante. Gli agricoltori si sono trovati di fronte a un fenomeno improvviso che ha interessato diverse aree, compromettendo le produzioni in corso.

Una sorpresa amara con pesanti strascichi sulle produzioni: è quella che si è presentata questa mattina agli agricoltori dopo la pesante grandinata che ieri notte si è abbattuto su parte della provincia. A farne le spese soprattutto pere, albicocche e fragole ma anche frumento e orticole.E’.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Forte pioggia, strade e campagne allagate. Gravi danni alle colture

Leggi anche: Furti nelle campagne della Tuscia, aziende nel mirino dei ladri: fino a 20mila euro di danni

Contenuti utili per approfondire

Grandinata, molti danni. Flagellata la zona Colli. Allagamenti, fango e alberi crollati in stradaAlberi caduti, foglie e ghiaia sulle strade e allagamenti, seppur piccoli, sotto le Due Torri. Una forte grandinata e un’intensa pioggia hanno provocato, ieri pomeriggio, diversi danni in varie zone ... ilrestodelcarlino.it

Grandinata eccezionale a Pavone Canavese: danni ingenti e paura tra i residentiUn temporale di straordinaria violenza ha colpito ieri pomeriggio, 29 agosto, la zona tra Ivrea e Pavone Canavese, lasciando dietro di sé una scia di distruzione causata da una grandinata definita dai ... rainews.it