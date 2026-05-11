Grande novità Megastock apre un nuovo punto vendita a Gioiosa Ionica
Un nuovo negozio di prodotti alimentari è stato inaugurato a Gioiosa Ionica, in via Madamalena, 47. La catena di supermercati ha annunciato l'apertura di un punto vendita che si aggiunge agli altri presenti nella regione. L'apertura è avvenuta di recente e riguarda una superficie dedicata alla vendita di generi di prima necessità. La nuova sede si trova nel centro della città e si aggiunge alle strutture già operative nell’area.
Megastock continua a crescere e apre un nuovo punto vendita a Gioiosa Ionica, in Via Madamalena, 47 – 89042 Gioiosa Ionica RC. Il nuovo store nasce con l’obiettivo di portare anche nel territorio calabrese una proposta ampia, conveniente e accessibile per la casa e la vita quotidiana.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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