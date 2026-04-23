Imprese EOn apre un nuovo punto vendita a Cento?

Da periodicodaily.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E.On ha inaugurato un nuovo punto vendita a Cento, con l’obiettivo di fornire assistenza diretta e consulenza personalizzata a famiglie e imprese. La sede si concentrerà sulla promozione di scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio. La presentazione ufficiale dell’apertura è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui servizi offerti o sui tempi di attività.

(Adnkronos) – Apre il nuovo Punto vendita E.On di Cento. Obiettivo: offrire assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese verso scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio. Qui i clienti possono ricevere informazioni e assistenza su un’ampia gamma di soluzioni. Inoltre, possono conoscere da vicino le tecnologie offerte e approfondirne le caratteristiche, come il recente impianto fotovoltaico installato presso il punto vendita. Con una potenza complessiva di 5,26 kWp, l’impianto è dotato di un sistema di accumulo composto da tre batterie da 5 kWh ciascuna, per una capacità totale di 15 kWh.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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