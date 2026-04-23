Imprese EOn apre un nuovo punto vendita a Cento?

E.On ha inaugurato un nuovo punto vendita a Cento, con l’obiettivo di fornire assistenza diretta e consulenza personalizzata a famiglie e imprese. La sede si concentrerà sulla promozione di scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio. La presentazione ufficiale dell’apertura è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui servizi offerti o sui tempi di attività.

(Adnkronos) – Apre il nuovo Punto vendita E.On di Cento. Obiettivo: offrire assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese verso scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio. Qui i clienti possono ricevere informazioni e assistenza su un’ampia gamma di soluzioni. Inoltre, possono conoscere da vicino le tecnologie offerte e approfondirne le caratteristiche, come il recente impianto fotovoltaico installato presso il punto vendita. Con una potenza complessiva di 5,26 kWp, l’impianto è dotato di un sistema di accumulo composto da tre batterie da 5 kWh ciascuna, per una capacità totale di 15 kWh.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Full:Admission stolen! He rebirths and goes to Tsinghua#drama Notizie correlate Curiosità, Lidl apre un nuovo punto vendita a Scafati: 22 nuove assunzioniL'espansione di Lidl Italia sul territorio nazionale prosegue con una nuova apertura a Scafati, la nona in provincia di Salerno. Leggi anche: E.On apre nuovo punto vendita ad Asti, gruppo rafforza vicinanza a clienti e territorio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Châtillon apre il coworking di Poste Italiane per imprese e cittadini; Ecosism apre il cantiere di Maranello all’edilizia residenziale innovativa; ABB apre le porte per un dialogo con il territorio; La Sfirs apre a Sassari una nuova sede operativa: Imprese e istituzioni più vicine. Imprese, 700 in più nel 1° trimestre: saldo attivo e meno chiusureIl sistema imprenditoriale italiano apre il 2026 con un segnale di vitalità inatteso: sono 690 le imprese in più tra gennaio e marzo, ... msn.com Investire nella natura conviene alle imprese, apre vantaggiMetà del Pil mondiale dipende dalla natura e il suo degrado rappresenta un rischio per le imprese, mentre investire nel ripristino della natura conviene non solo da un punto di vista ambientale, ma ... ansa.it Roma registra nel primo trimestre del 2026 il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano. È quanto emerge dal report Movimprese - l'analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commerci - facebook.com facebook "Imprese, Movimprese: 'Quasi 700 in più nel primo trimestre 2026'" via @Adnkronos. adnkronos.com/economia/impre… #imprese #Movimprese x.com