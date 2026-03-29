Gioiosa Ionica | avvisi aggressivi e silenzio del Comune

A Gioiosa Ionica, il Comune ha inviato avvisi di riscossione che alcuni considerano intimidatori, mentre il gruppo consiliare locale ha deciso di non aderire alla procedura di rottamazione-quinquies. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra l’amministrazione e il gruppo consiliare, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali o interventi pubblici da parte delle parti coinvolte.

La tensione tra l’amministrazione comunale di Gioiosa Ionica e il gruppo consiliare Costruire Insieme si è inasprita a causa della mancata adesione alla rottamazione-quinquies e dell’arrivo di avvisi di riscossione percepiti come intimidatori. Mentre la scadenza del 30 aprile 2026 per la definizione agevolata dei carichi tributari si avvicina, il sindaco Luca Ritorto non ha ancora calendarizzato la mozione proposta dalla minoranza, lasciando molte famiglie esposte a procedure di recupero crediti aggressive. In un contesto economico delicato, i cittadini di Gioiosa Ionica ricevono quotidianamente comunicazioni urgenti relative a posizioni debitorie, talvolta con riferimenti espliciti all’espropriazione forzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gioiosa Ionica: avvisi aggressivi e silenzio del Comune Articoli correlati Leggi anche: Successo stellare, l'orchestra musicale del Marina di Gioiosa Ionica-Mammola trionfa a Malta "No" del Consiglio comunale al piano forestale, l'opposizione: "Gioiosa Ionica tradita da Fuda e compagni"Il gruppo Costruire Insieme denuncia una scelta che penalizza ambiente, sicurezza e finanze comunali, evidenziando l’assenza di programmazione e di...