Furiosa lite al Grande Fratello Vip | tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini finisce a testate contro una porta

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno avuto una violenta discussione che si è conclusa con uno scontro fisico contro una porta. Le due donne si sono confrontate più volte nel corso del reality, senza riuscire a trovare un punto di incontro. La lite tra le due è stata caratterizzata da momenti intensi e parole dure.

Tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai scontro aperto. Non pare esserci possibilità di chiarimenti tra le due donne, che continuano ad essere protagoniste di liti sempre più accese. L'ultima ha destato particolarmente preoccupazione al programma Grande Fratello Vip, dato che non è mancato neppure il contatto fisico. A quanto pare la ragione dell'ennesimo diverbio sarebbe stata un' invasione degli spazi, per la precisione la postazione trucco. Dopo essersi svegliata, Alessandra Mussolini ha trovato il suo spazio davanti allo specchio invaso dai prodotti di Antonella Elia e tanto è bastato a far degenerare la situazione. La Mussolini ha cominciato a lamentarsi e la Elia ha immediatamente ribattuto a tono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furiosa lite al Grande Fratello Vip: tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini finisce a testate contro una porta Notizie correlate Antonella Elia perde il controllo al Grande Fratello Vip: lite furiosa con Alessandra MussoliniAntonella Elia perde il controllo in diretta al Grande Fratello Vip durante una lite con Alessandra Mussolini: urla, stracci lanciati in aria e... Antonella Elia lancia un oggetto contro Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip prima della litePrima della lite furiosa, Antonella Elia lancia qualcosa contro Alessandra Mussolini: il retroscena dello scontro al Grande Fratello Vip. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lite furiosa al GF Vip: Mussolini scoppia in lacrime e pensa al ritiro; Antonella Elia perde il controllo al Grande Fratello Vip: lite furiosa con Alessandra Mussolini; Grande Fratello Vip, dopo la sfuriata di Marco Berry, la Casa si spacca; GF Vip, Antonella Elia fuori controllo: urla e oggetti lanciati contro la Mussolini. Furiosa lite al Grande Fratello Vip: tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini finisce a testate contro una portaL'ennesima discussione tra le due donne ha portato momenti di paura all'interno della Casa: ecco che cosa è successo ... ilgiornale.it Antonella Elia furiosa con Alessandra: Frase schifosa contro di me | Urla e rissa sfiorata in diretta al GFAntonella Elia e Alessandra Mussolini al limite: scoppiata una nuova lite in diretta al Grande Fratello Vip 2026 ... ilsussidiario.net Alessandra Mussolini è la seconda finalista ufficiale del Grande Fratello Vip! E ad annunciare il suo nome è stata la sua arci-nemica storica Antonella Elia Momento EPICO Siete d’accordo con questo verdetto - facebook.com facebook