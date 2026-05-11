Durante una festa swing, una discussione tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini è degenerata in una lite acceso. Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno accusato Francesca di inventare situazioni e mettere le persone nei guai, davanti agli altri concorrenti presenti nella Casa. La scena si è conclusa con l’intervento di alcuni inquilini, mentre le tensioni tra i partecipanti sono rimaste evidenti.

La festa swing finisce nel peggiore dei modi: Antonella Elia e Alessandra Mussolini attaccano Francesca davanti a tutta la Casa. Nella casa del Grande Fratello Vip basta ormai una festa per trasformare la notte in un campo di battaglia. Ed è esattamente quello che è successo nelle ultime ore durante il party swing organizzato dagli autori, concluso con un durissimo scontro che ha coinvolto Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Tutto è partito da un episodio avvenuto in confessionale tra Francesca Manzini e Raul Dumitras. Secondo il racconto fatto da alcuni gieffini, i due si sarebbero baciati durante la serata dopo scherzi, balli e momenti particolarmente movimentati.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - GF Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: ‘Inventi tutto, metti la gente nei guai’

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