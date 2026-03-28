Grande Fratello Vip 2026 scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini e Francesca Manzini sono venute alle mani, dando luogo a un acceso scontro tra le due. La lite si è protratta per alcuni minuti, coinvolgendo anche altri coinquilini presenti in quel momento. La situazione è stata ripresa dalle telecamere e condivisa sui canali ufficiali della trasmissione.

Alessandra Mussolini e Francesca Manzini sono arrivate oramai ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Nell’ultima settimana nuovi scontri e discussioni tra le due coinquiline che accendono la diretta della quarta puntata! Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini: “è l’ombra di Raimondo Todaro”. Non scorre buon sangue tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Le due vips, infatti, sono protagoniste di un lungo faccia a faccia durante la diretta del Grande Fratello Vip 2026. Negli ultimi giorni la situazione tra le due è letteralmente sfuggita di mano con la ex politica che, senza girarci intorno, ha accusato l’imitatrice di essere falsa e di essere l’ombra di Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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