Il Grande Fratello Vip torna in onda dopo soli due giorni dall’ultima puntata condotta da Ilary Blasi, con la trasmissione che si svolge in modo inaspettato. Questa settimana il programma si presenta con un doppio appuntamento, portando alla porta rossa nuovi sviluppi e cambiamenti. Le pagelle del 24 aprile assegnano voti vari ai concorrenti, con alcune valutazioni molto critiche e altre più positive.

Questa settimana il Grande Fratello Vip raddoppia. Ci eravamo congedati da Ilary Blasi appena 48 ore fa e già ce la ritroviamo di nuovo in onda, di fronte alla porta rossa pronta a stravolgere le sorti del gioco. La puntata straordinaria di venerdì 24 aprile è stata straordinaria anche nei contenuti: tra liti scatenate, balletti incredibilmente piacevoli e aspre vendette. I concorrenti diventano sempre più cattivelli, ma le nostre pagelle lo sono ancora di più. Alessandra Mussolini odia tutti e tutti ricambiano. Voto: 8. Alessandra Mussolini è talentuosa? Di un qualche talento nascosto. È affascinante, elegante? Neppure, ma son gusti. È simpatica? Assolutamente no, e qui non ci sono dubbi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle del 24 aprile: Alessandra Mussolini pecora nera (8), Elia e Caruso da rinchiudere (0), Francesca Manzini stupisce (7)

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